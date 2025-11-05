Giustizia depositata richiesta in Cassazione per referendum

Riforma della Giustizia: è cominciata la fase operativa della campagna referendaria, mentre si discute ancora della manovra di bilancio. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

