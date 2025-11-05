Giuseppe Pagano Cirielli Presidente venerdì 7 novembre a Caserta con Cirielli per la presentazione della lista
Venerdì 7 novembre alle ore 14.30, presso l’Hotel Europa di Caserta, si terrà la presentazione ufficiale della lista “Cirielli Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti”. Tra i candidati figura il commercialista Giuseppe Pagano di Macerata Campania.L'ex assessore lunedì ha aperto il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Libri: "Chi dite che io sia?", padre Giuseppe Pagano e Ignazio Ingrao. #3novembre - X Vai su X
Il libro, scritto a quattro mani da Ignazio Ingrao e Giuseppe Pagano, quest'ultimo è un amico del Pontefice, cerca di rispondere alla domanda "Chi è Papa Leone XIV?". Oltre a questo cerce di analizzare le sfide che dovrà affrontare il Pontefice: Intelligenza Artifi - facebook.com Vai su Facebook
CIRIELLI PRESIDENTE - Tamburro capolista, la novità è l’ex presidente del consiglio comunale di Orta D’Ambrosio TUTTI I CANDIDATI - 20:31:45 Sarà l’avvocato Giuseppe Tamburro, dirigente nazionale della Fondazione Banco delle Opere di Carità il capolista della civica Cirielli Presidente. Scrive casertafocus.net
Sud Protagonista con Cirielli, Muscarà in lista del presidente - "Sud Protagonista sostiene Edmondo Cirielli per garantire ai campani lavoro e sviluppo economico, una sanità di qualità per tutti ed un'attenzione particolare ai più deboli. Come scrive ansa.it
Edmondo Cirielli verso la candidatura a presidente della Regione Campania per il centrodestra - Edmondo Cirielli verso la candidatura per il centrodestra a presidente della Regione Campania per le elezioni del 23 e 24 novembre prossimi. fanpage.it scrive