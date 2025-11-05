Tarantini Time Quotidiano Il Congresso Regionale Straordinario della UIL Poste Puglia, svoltosi a Bari nella giornata di ieri 4 novembre alla presenza del segretario generale UIL Poste, Claudio Solfaroli Camillocci, dell’intera Segreteria Nazionale e del segretario organizzativo Confederale UIL Puglia, Stefano Frontini, ha sancito il rinnovo degli organismi regionali eleggendo all’unanimità la nuova Segreteria. Alla guida della struttura pugliese è stato designato Giuseppe Manfuso, che continuerà a ricoprire anche il ruolo di segretario generale della UIL Poste Taranto. Il Congresso ha rappresentato un importante momento di confronto e rilancio per il sindacato, ribadendo i valori fondanti della UIL Poste: il radicamento territoriale, la coerenza sindacale e la partecipazione attiva dei lavoratori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giuseppe Manfuso è il nuovo segretario regionale UIL Poste Puglia