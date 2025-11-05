Giuseppe Conte schiaffo clamoroso | la notizia che fa tremare il leader del M5S

Nelle ultime ore il dibattito sulla riforma della giustizia ha registrato una svolta significativa, con l’arrivo di nuovi dati che sembrano ribaltare l’equilibrio raccontato solo un giorno prima da altri media. La discussione si concentra sulla proposta di separare le carriere dei magistrati e di istituire due distinti Consigli Superiori della Magistratura, una delle riforme più divisive e simboliche dell’attuale stagione politica. Leggi anche: Riforma della Giustizia, il sondaggio: al referendum il 56% degli italiani voterebbe sì Fino a ieri, i dati del sondaggio Demos pubblicato da “La Repubblica” facevano pensare a un Paese spaccato in due: 51% di favorevoli, 44% di contrari e un 5% di indecisi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giuseppe Conte, schiaffo clamoroso: la notizia che fa tremare il leader del M5S

News recenti che potrebbero piacerti

Sono sicuro che la prossima puntata di #Report andrà a fondo dei guai patrimoniali e fiscali del suocero di Giuseppe Conte, Cesare Paladino, gestore del famoso (e ora fallimentare) Hotel Plaza di Roma. Mostrando documenti, telefonate o eventuali interventi - X Vai su X

Il 6 e 7 novembre il presidente Giuseppe Conte sarà in Campania, al fianco di Roberto Fico , per incontrare cittadini, ascoltare i bisogni di associazioni e lavoratori e costruire insieme una speranza concreta per il futuro della nostra terra. - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Conte, schiaffo clamoroso: la notizia che fa tremare il leader del M5S - Nelle ultime ore il dibattito sulla riforma della giustizia ha registrato una svolta significativa, con l’arrivo di nuovi dati che sembrano ribaltare ... Secondo thesocialpost.it

Giuseppe Conte: "Meloni non si è accorta che a Gaza c'è un genocidio" - Giuseppe Conte: "Meloni non si è accorta che a Gaza c'è un genocidio" Il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte risponde agli attacchi della Premier Giorgia Meloni. Si legge su rainews.it

La farsa di Giuseppe Conte: così è stato rieletto presidente del M5S - Già, perché dall'uno vale uno al candidato unico il passo è stato breve. msn.com scrive