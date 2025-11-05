Giuseppe Conte a Pietrelcina con il Movimento 5 Stelle e i candidati del Sannio

La campagna elettorale per le regionali della Campania entra nel vivo. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in provincia di Benevento venerdì 7 novembre 2025, alle 15:00, al Palavetro di Pietrelcina (via Gregaria). L'iniziativa, che vedrà la partecipazione dei candidati sanniti Francesca Maio e Giovanni Romano, rappresenta una tappa chiave del tour campano dedicato al confronto diretto con cittadini, imprese e amministratori. Conte porterà nel cuore del Sannio la proposta di un nuovo modello di crescita regionale, capace di creare lavoro, valorizzare le competenze e rafforzare la coesione sociale.

