Giuntoli Fiorentina l’ex dirigente della Juve può davvero prendere il posto di Pradè a Firenze? Gli aggiornamenti e cosa può succedere

Giuntoli Fiorentina, il club toscano non ha ancora avviato dialoghi: al momento la priorità è interna, ma il club avrà bisogno di una figura di peso. La ricerca del successore di Daniele Pradè (dimissionario) sulla poltrona di Direttore Sportivo della Fiorentina non ha ancora portato a una conclusione. Nonostante il nome di Cristiano Giuntoli, ex dirigente della Juventus e artefice dello Scudetto del Napoli, sia stato subito accostato ai viola, al momento la trattativa per portarlo a Firenze non è decollata. Giuntoli Fiorentina: dialoghi fermi, promosso Goretti. Secondo Alfredo Pedullà, non ci sono stati dialoghi tra l’entourage di Giuntoli e la dirigenza della Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Fiorentina, l’ex dirigente della Juve può davvero prendere il posto di Pradè a Firenze? Gli aggiornamenti e cosa può succedere

