Giunta ultimi fuochi Domani vertice Giani-Pd per l’incognita sanità
Firenze, 5 novembre 2025 – Cercasi disperatamente tecnico a cui affidare l’ assessorato alla Sanità. Anche perché il tempo stringe per il Pd. Giani è pronto a chiudere il dream team della giunta sabato, per renderlo pubblico lunedì, giorno del suo discorso programmatico dinanzi al nuovo consiglio regionale. Domani, 6 novembre, il presidente è atteso in via Forlanini per il confronto finale con Emiliano Fossi. Il segretario regionale ha posto un veto totale su Simone Bezzini. Giani invece continua a perorare la causa dell’assessore uscente, anche per non mandare un messaggio di debolezza e discontinuità all’esterno, in mancanza di nomi alternativi di tecnici che il Pd Toscana continuerebbe a non avanzare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Finché non vedo, non credo.” Negli ultimi giorni si è parlato molto di nomine e di possibili ingressi in Giunta regionale. Io resto, come sempre, con i piedi per terra. Preferisco i fatti alle parole. Sono contento che la squadra di governo regionale abbia trovato e - facebook.com Vai su Facebook
