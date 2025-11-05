Giubileo del Gusto | a Roma premiate le creazioni simbolo della nuova cucina romana dalla Pinsza alla Papalina alla Trippae Gaudium

Nel cuore di Roma, tra le storiche trattorie che reinventano i sapori della tradizione e i nuovi giovanissimi chef che si stanno affacciando negli ultimi anni alla scena della ristorazione locale, il “ Giubileo del Gusto ” ha eletto e premiato dodici ristoratori capaci di dare nuova vita alla cucina capitolina. Dalla pinsa che si fa “papalina” fino alla trippa in chiave gourmet, le loro ricette raccontano una città in fermento, dove fede, arte e gusto si incontrano in un grande itinerario del sapore. Leggi anche: — Trippa alla romana, sai quando si mangia e perché si chiama così? Giubileo del Gusto a Roma: l’Itinerario dei Sapori, una mappa per scoprire la nuova Roma del gusto. 🔗 Leggi su Funweek.it