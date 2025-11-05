Gite scolastiche Lombardia sempre più penalizzata tra costi elevati burocrazia e carenza di docenti

Milano, 5 novembre 2025 – Incognita gite scolastiche: oltre a costi sempre più elevati e carenza di docenti disponibili a mettersi di traverso c’è anche il codice degli appalti. Lo sanno bene le scuole, soprattutto le superiori, che stanno già iniziando a pianificare i viaggi di istruzione. Per importi sopra i 221mila euro, però, le scuole non possono più gestire gli appalti in autonomia. Con nota del 24 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha affidato agli Uffici scolastici regionali il ruolo di stazioni appaltanti qualificate. C’è un però: secondo quanto denunciato dall’Anquap (Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche), i 161 nuovi funzionari previsti per gli uffici regionali non ci sono ancora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

