Gite scolastiche Lombardia sempre più penalizzata tra costi elevati burocrazia e carenza di docenti
Milano, 5 novembre 2025 – Incognita gite scolastiche: oltre a costi sempre più elevati e carenza di docenti disponibili a mettersi di traverso c’è anche il codice degli appalti. Lo sanno bene le scuole, soprattutto le superiori, che stanno già iniziando a pianificare i viaggi di istruzione. Per importi sopra i 221mila euro, però, le scuole non possono più gestire gli appalti in autonomia. Con nota del 24 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha affidato agli Uffici scolastici regionali il ruolo di stazioni appaltanti qualificate. C’è un però: secondo quanto denunciato dall’Anquap (Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche), i 161 nuovi funzionari previsti per gli uffici regionali non ci sono ancora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stangata dopo le occupazioni: sospese le gite scolastiche - X Vai su X
Dal ricordo delle gite scolastiche alla curiosità della Gen Z, la manifestazione continua a unire generazioni diverse nel segno della scoperta e dello stupore - facebook.com Vai su Facebook
Gite scolastiche, la beffa dei tetti di spesa. I presidi: «Costretti a ridurre la durata» - Per l’anno scolastico 2025/2026, la pianificazione dei viaggi d’istruzione è in difficoltà. ecodibergamo.it scrive
Il problema delle gite scolastiche non è solo la burocrazia - Lo scorso maggio è scaduta la seconda deroga a una norma che rende molto complicato dal punto di vista burocratico organizzare le gite scolastiche. Secondo ilpost.it
Gite scolastiche, uno studente su due non parte: prof indisponibili e costi elevati, per 4 giorni si spendono più di 400 euro - Prof accompagnatori che latitano, costi alle stelle, sanzioni disciplinari contro gli studenti turbolenti ma anche giovani che non hanno poi così tanta voglia di stare con i propri coetanei. Da ilmessaggero.it