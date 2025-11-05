Sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Canzone Universale”, il nuovo singolo di mucchioselvaggio (MaioneseWarner Chappell). E se esistesse una canzone universale? Una canzone con musica e parole in grado di risolvere ogni situazione e di parlare al cuore di tutti? Noi ce lo siamo sempre chiesti e abbiamo sempre immaginato come potrebbe essere. Una specie di formula magica in grado di far ragionare tutti con il buon senso e lenire il dolore di ognuno di noi. La musica ha questo potere? Secondo il mucchioselvaggio assolutamente sì. Il video di Canzone universale è stato girato ad Asciano in provincia di Siena, un luogo dove la natura mostra quanto può essere meravigliosa ed universale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Girato ad Asciano il video di Canzone universale