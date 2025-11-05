Giovanili Livorno | Tecnici senza contratto e allenamenti saltati le scuse della società | Al lavoro per una soluzione in tempi rapidi
Dalle difficoltà nel formalizzare i contratti alle scuse per gli allenamenti saltati e i disagi creati ad allenatori e collaboratori. Il Livorno ha voluto fare il punto della situazione su quanto sta accadendo nel settore giovanile dopo che le formazioni under 15 e 14 hanno interrotto gli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
RECAP SETTORE GIOVANILE Una vittoria ed una sconfitta per le rappresentative giovanili della Libertas Liburnia nelle loro prime uscite dell’annata. La squadra under 15 ha superato il Ponsacco 89-43 mentre la formazione under 17 ha perso 37-85 con la G - facebook.com Vai su Facebook
Serie C | Caos Livorno, allenatori delle giovanili senza contratto: si fermano gli under 15 e 14 - Ai risultati disastrosi della prima squadra, con gli amaranto, sprofondati in piena zona playout, che hanno incassato ben otto ... today.it scrive
Volley, Serie B. Crescita di giovani talenti. Accordo fra Arno e Livorno - Il club castelfranchese ha annunciato la collaborazione strategica col Volley ... Come scrive lanazione.it
Livorno, l'era Formisano ai titoli di coda: esonero vicino per il tecnico - Manca ancora l'ufficialita', ma l'avventura di Alessandro Formisano sulla panchina del Livorno può considerarsi virtualmente conclusa. Si legge su tuttomercatoweb.com