“L'introduzione della Valutazione d'Impatto Generazionale (VIG) rappresenta un primo passo importante. Con il via libera del Parlamento al DDL Semplificazioni, l'Italia si dota finalmente di uno strumento che consentirà di verificare preventivamente gli effetti degli atti legislativi del governo sulle giovani generazioni e su quelle future. È un risultato che abbiamo fortemente sostenuto e a cui abbiamo lavorato come Consiglio Nazionale dei Giovani, nella convinzione che il principio di valutazione d'impatto generazionale debba orientare ogni decisione pubblica.” Lo dichiara Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, commentando l'approvazione della misura che introduce la valutazione d'impatto generazionale delle politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovani. Pisani (CNG): "Approvata la norma che introduce la Valutazione di Impatto Generazionale delle leggi"