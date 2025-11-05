Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana il nuovo presidente è il pratese Pergola

Prato, 5 novembre 2025 - È il pratese Christian Pergola, titolare dell’agenzia di marketing e comunicazione Midable di Prato e presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato, il nuovo presidente regionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea che si è tenuta ieri a Firenze, presso la sede di Confartigianato Imprese Toscana. Accanto a Pergola, sono state elette Laura Paffetti, libera professionista e presidente dei Giovani Imprenditori di Arezzo, nel ruolo di vicepresidente vicario, e Chiara Bruni, presidente del gruppo Giovani di Siena e titolare di Grizzly Studio, agenzia creativa specializzata in grafica pubblicitaria, web design e marketing digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

