Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana il nuovo presidente è il pratese Pergola

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 5 novembre 2025 - È il pratese  Christian Pergola, titolare dell’agenzia di marketing e comunicazione Midable di Prato e presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato, il nuovo presidente regionale dei  Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea che si è tenuta ieri a Firenze, presso la sede di Confartigianato Imprese Toscana. Accanto a Pergola, sono state elette  Laura Paffetti, libera professionista e presidente dei Giovani Imprenditori di Arezzo, nel ruolo di vicepresidente vicario, e  Chiara Bruni, presidente del gruppo Giovani di Siena e titolare di Grizzly Studio, agenzia creativa specializzata in grafica pubblicitaria, web design e marketing digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giovani imprenditori di confartigianato toscana il nuovo presidente 232 il pratese pergola

© Lanazione.it - Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana, il nuovo presidente è il pratese Pergola

Scopri altri approfondimenti

giovani imprenditori confartigianato toscanaGiovani Imprenditori di Confartigianato Toscana, il nuovo presidente è il pratese Pergola - Il titolare dell’agenzia di marketing e comunicazione Midable di Prato prende il posto del presidente uscente Giancarlo Mannini ... Segnala lanazione.it

giovani imprenditori confartigianato toscanaConfartigianato Giovani Imprenditori Toscana: nominati i nuovi vertici - Nell’assemblea che si è tenuta ieri a Firenze, presso la sede di Confartigianato Imprese Toscana, sono stati nominati i nuovi vertici del Christian Pergola eletto presidente. Si legge su ilcittadinoonline.it

giovani imprenditori confartigianato toscanaPergola nuovo presidente dei giovani Confartigianato Toscana - Nominati a Confartigianato Imprese Toscana, i nuovi vertici del movimento Confartigianato Giovani Imprenditori Toscana. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Imprenditori Confartigianato Toscana