Giovani e famiglie in difficoltà | ecco il popolo di Mamdani
Roma, 5 novembre 2025 – Se diventerà il sindaco della nuova New York dovrà dimostrarlo a partire da oggi. Ma di certo, Zohran Mamdani, rappresenta una speranza per i giovani e la working class della Grande Mela. I dati parlano chiaro. Il candidato democratico, che ha vinto con il 50,4%, staccando di quasi nove punti l’avversario Andrew Cuomo, è stato votato soprattutto da giovani e da chi chiede una metropoli più inclusiva. Dal punto di vista anagrafico, a votare Mamdani sono stati soprattutto i rappresentanti della Gen Z e i Millennial. Nei giorni finali dell’early voting, le preferenze andate al candidato democratico sono state 186. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
