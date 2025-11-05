Giovani di Confagricoltura da tutta Italia a Napoli | domani al via il Convegno Quadri dell’Amga
Da domani, fino al 7 novembre, si terrà a Napoli il XIX Convegno Quadri dei Giovani di Confagricoltura (ANGA), dal titolo “Il nostro posto in campo – Il futuro dell’Impresa agricola tra mercati globali, clima e innovazione”. Una tre-giorni, ospitata all’Hotel Royal Continental, in cui i giovani imprenditori di Confagricoltura di tutta Italia si incontrano per approfondire temi di attualità, condividere problematiche e soluzioni, ma anche momenti di team building e confronti con alcune personalità di riferimento dell’agroalimentare italiano. La giornata clou è quella di giovedì 6 novembre, in cui sono previste al mattino tre tavole rotonde tematiche dedicate alle dinamiche del settore primario, al clima e all’energia, all’innovazione e alla ricerca, e, nel primo pomeriggio, un convegno con la partecipazione del sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, del presidente di Confagricoltura e del Copa Massimiliano Giansanti, del vicepresidente del Céja Matteo Pagliarani e del presidente dei Giovani di Confagricoltura–ANGA, Giovanni Gioia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
