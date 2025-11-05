Giovane Inter si accende il derby con il Milan | quante big interessate fissato il prezzo
Inter News 24 Giovane Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano del Verona che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Si è finalmente sbloccato Giovane Santana do Nascimento, l’attaccante brasiliano classe 2003 dell’ Hellas Verona che, fino alla decima giornata, era il giocatore con più tiri nello specchio senza mai segnare. Il primo gol in Serie A è arrivato proprio contro l’ Inter, una delle squadre più forti d’Italia e d’Europa, e ha acceso definitivamente i riflettori su di lui. Come riporta Calciomercato.com, la sua crescita sta attirando l’attenzione delle big del campionato, con i nerazzurri di Cristian Chivu in prima fila. 🔗 Leggi su Internews24.com
Cuore Gialloblù, #Giovane il più votato contro l’Inter - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter prende il massimo possibile da una partita difficilissima, soprattutto nel secondo tempo. Le statistiche non ingannino: il dominio di palla e territoriale è stato quasi sempre sterile contro un #Verona organizzatissimo e pericoloso a ogni ripartenza. Passo - X Vai su X
Giovane segna ed esulta, l'Inter non ci sta: scintille con Acerbi e Kolarov! - Dopo la rete dell'attaccante brasiliano, si accende la sfida tra il Verona e i nerazzurri: polemiche dalla panchina, cosa è successo ... Lo riporta tuttosport.com
Un lampo di Giovane riprende l'Inter, poi palo di Orban: al 45' è 1-1 a Verona - com Termina il primo tempo della sfida fra Hellas Verona ed Inter allo stadio Bentegodi. tuttomercatoweb.com scrive
Alcione-Inter U23 1-2: La Gumina firma il primo storico derby di Milano - 1 il primo storico derby di Milano contro l’Alcione al Breda. Scrive milanosportiva.com