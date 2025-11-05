Giovane Inter si accende il derby con il Milan | quante big interessate fissato il prezzo

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Giovane Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano del Verona che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Si è finalmente sbloccato Giovane Santana do Nascimento, l’attaccante brasiliano classe 2003 dell’ Hellas Verona che, fino alla decima giornata, era il giocatore con più tiri nello specchio senza mai segnare. Il primo gol in Serie A è arrivato proprio contro l’ Inter, una delle squadre più forti d’Italia e d’Europa, e ha acceso definitivamente i riflettori su di lui. Come riporta Calciomercato.com, la sua crescita sta attirando l’attenzione delle big del campionato, con i nerazzurri di Cristian Chivu in prima fila. 🔗 Leggi su Internews24.com

giovane inter si accende il derby con il milan quante big interessate fissato il prezzo

© Internews24.com - Giovane Inter, si accende il derby con il Milan: quante big interessate, fissato il prezzo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giovane segna ed esulta, l'Inter non ci sta: scintille con Acerbi e Kolarov! - Dopo la rete dell'attaccante brasiliano, si accende la sfida tra il Verona e i nerazzurri: polemiche dalla panchina, cosa è successo ... Lo riporta tuttosport.com

Un lampo di Giovane riprende l'Inter, poi palo di Orban: al 45' è 1-1 a Verona - com Termina il primo tempo della sfida fra Hellas Verona ed Inter allo stadio Bentegodi. tuttomercatoweb.com scrive

giovane inter accende derbyAlcione-Inter U23 1-2: La Gumina firma il primo storico derby di Milano - 1 il primo storico derby di Milano contro l’Alcione al Breda. Scrive milanosportiva.com

Cerca Video su questo argomento: Giovane Inter Accende Derby