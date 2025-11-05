Inter News 24 Giovane Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano del Verona che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Si è finalmente sbloccato Giovane Santana do Nascimento, l’attaccante brasiliano classe 2003 dell’ Hellas Verona che, fino alla decima giornata, era il giocatore con più tiri nello specchio senza mai segnare. Il primo gol in Serie A è arrivato proprio contro l’ Inter, una delle squadre più forti d’Italia e d’Europa, e ha acceso definitivamente i riflettori su di lui. Come riporta Calciomercato.com, la sua crescita sta attirando l’attenzione delle big del campionato, con i nerazzurri di Cristian Chivu in prima fila. 🔗 Leggi su Internews24.com

Giovane Inter, si accende il derby con il Milan: quante big interessate, fissato il prezzo