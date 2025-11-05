Giovane Inter interesse reale e concorrenza agguerrita! Il Verona fissa il prezzo di partenza | asta in estate per aggiudicarselo?
di Giuseppe Colicchia Giovane Inter, interesse reale e concorrenza agguerrita! Il Verona fissa il prezzo di partenza: occhio allo scenario per l’estate. Una rete che vale molto più di un pareggio. Il gol segnato domenica contro l’Inter non ha solo sbloccato Giovane, uno dei talenti più brillanti dell’Hellas Verona, ma ha anche costretto tutte le pretendenti al classe 2003 brasiliano a uscire allo scoperto. A confermare l’interesse dei top club italiani è il quotidiano L’Arena, che ha ripreso una foto destinata a far rumore: Giovane è stato avvistato a Milano in compagnia di Giuseppe Riso, uno degli agenti più influenti del calciomercato nostrano e non solo. 🔗 Leggi su Internews24.com
