Giostraio ucciso dopo una lite arrestati tre giovani Poi la scoperta | Legati proprio a lui

I Carabinieri della compagnia di Monterotondo, su disposizione della Procura di Tivoli, hanno eseguito tre arresti a carico di altrettanti giovani italiani, due di 19 anni e uno di 24. I tre sono accusati del reato di omicidio volontario aggravato in concorso per aver partecipato all'aggressione mortale ai danni di Stefano Cena, un giostraio di Capena, avvenuta nella notte del 5 ottobre scorso. Dopo il decesso della vittima, sopraggiunto il 14 ottobre, le indagini serrate hanno permesso di assicurare alla giustizia i presunti autori, sebbene altre persone coinvolte nel crimine siano ancora da identificare.

Ucciso da un'auto pirata, processo in dirittura d'arrivo Sarà il 13 gennaio prossimo la data della sentenza, in abbreviato, nei confronti di Vittorio Spigolon, 67enne giostraio di Oderzo (difeso dall'avvocato Giuseppe Muzzupappa), accusato dell'omicidio stradale

Ucciso a 19 anni in strada. Tre indagati per l'omicidio del giostraio.

Giostraio ucciso dopo una lite, arrestati tre giovani. Poi la scoperta: "Legati proprio a lui" - I Carabinieri della compagnia di Monterotondo, su disposizione della Procura di Tivoli, hanno eseguito tre arresti a carico di altrettanti giovani

Giostraio ucciso da un gruppo di giovani a Capena (Roma): tre arresti. Il video del pestaggio - Stefano Luigi Cena, aggredito la sera del 5 ottobre, era deceduto dopo nove giorni di coma: ora sono stati arrestati tre giovani

Stefano Cena pestato a sangue e ucciso, un video incastra il branco che ha picchiato il giostraio - Sono scattati tre arresti per l'omicidio di Capena (Roma), ma non si escludono altri sviluppi.