Giostraio ucciso da un gruppo di giovani a Capena Roma | tre arresti Il video del pestaggio

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano tutti collaboratori della giostra gestita dal fratello. E, perciò, lo conoscevano. I tre ragazzi accusati dell’omicidio di Stefano Luigi Cena, il giostraio picchiato a sangue la sera di domenica 15 ottobre a Capena, in provincia di Roma, e deceduto nove giorni dopo, lavoravano a fianco del fratello della vittima. I carabinieri della compagnia di Monterotondo, coordinati dalla procura di Tivoli, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre giovani. Si tratta di due 19enni e un 24enne, gravemente indiziati di concorso in omicidio volontario aggravato. La lite è nata da una discussione pomeridiana tra la vittima ed uno degli aggressori per futili motivi, la volontà di non pagare un biglietto per una giostra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

