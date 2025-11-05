Giornata mondiale della prematurità | iniziative di sensibilizzazione all' ospedale Manzoni

Domenica 16 novembre, in occasione della Giornata mondiale della prematurità - che si celebra ogni anno il 17 novembre - la Terapia intensiva neonatale (Tin) dell’Asst di Lecco promuove una giornata di eventi e attività presso l’ospedale Manzoni di Lecco. Un’occasione per sensibilizzare la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

