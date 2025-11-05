Giornata internazionale contro la violenza sulle donne l' evento al Politeama

Palermotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata Internazionale contro la violenza sulle DonneLunedì 24 Novembre 2025, alle 20.30, al Teatro Politeama di Palermo.Sikania Eventi ETS presenta un Evento nazionale che è più di un semplice spettacolo. È un atto profondo, impegno civile e solidarietà. Un inno alla resilienza nel cuore di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

