Giornata internazionale contro la violenza sulle donne l' evento al Politeama

Giornata Internazionale contro la violenza sulle DonneLunedì 24 Novembre 2025, alle 20.30, al Teatro Politeama di Palermo.Sikania Eventi ETS presenta un Evento nazionale che è più di un semplice spettacolo. È un atto profondo, impegno civile e solidarietà. Un inno alla resilienza nel cuore di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it