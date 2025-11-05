Giornata Forze armate Festa anche a Perugia

Al monumento dell'Ara Pacis di Perugia, si sono svolte ieri mattina, alla presenza del prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, le solenni celebrazioni della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, nella quale si ricordano tutti coloro che, con coraggio e sacrificio, hanno servito e difeso la Patria. Alla manifestazione, oltre ai vertici territoriali delle Forze armate e delle Forze di polizia, hanno preso parte, tra gli altri, la presidente della Regione, Stefania Proietti, e la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, nonché gli studenti di alcune classi del liceo di Scienze umane "Pieralli".

