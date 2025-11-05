L'Associazione Stampa Toscana, con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti, si stringe alla famiglia per la scomparsa, a soli 65 anni, di Piero Ceccatelli, capace di affrontare con grande coraggio una malattia che non lo aveva comunque fermato. Fin da ragazzo manifestò grande passione per la scrittura con la quale ha saputo raccontare con affreschi vivi la storia quotidiana di Prato e della sua gente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giornalisti: è morto Piero Ceccateli, lunga carriera al Tirreno e alla Nazione. Collaborava per riabilitare i detenuti