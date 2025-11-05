Giornaliste in piazza contro i deep fake porno

Si sono date appuntamento in centro a Roma le giornaliste italiane per dire "Non con la mia faccia, io denuncio" un flash mob di solidarietà alle donne vittime di violenza digitale e dire basta all'uso dell'immagine femminile manipolata con l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giornaliste in piazza contro i deep fake porno

