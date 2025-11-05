Giornalista licenziato Verini Pd a Fanpage | Ha il diritto di fare domande su Gaza l'agenzia lo riassuma

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il senatore del Pd Walter Verini prende le difese del giornalista Gabriele Nunziati, corrispondente a Bruxelles, licenziato dall'Agenzia Nova per aver posto una domanda alla Commissione Ue su Gaza: "Mi auguro che l'agenzia Nova torni sulle sue decisioni, perché il diritto di qualsiasi giornalista di porre le domande deve essere salvaguardato", ha detto a Fanpage.it il senatore dem. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

giornalista licenziato verini pdGiornalista licenziato, Verini (Pd) a Fanpage: “Ha il diritto di fare domande su Gaza, l’agenzia lo riassuma” - Anche il senatore del Pd Walter Verini prende le difese del giornalista Gabriele Nunziati, corrispondente a Bruxelles, licenziato dall'Agenzia Nova per ... Segnala fanpage.it

giornalista licenziato verini pdRanucci in Commissione antimafia, Verini (Pd): Giornalismo d'inchiesta va difeso con ogni mezzo - (Agenzia Vista) "Il giornalismo d'inchiesta va difeso con ogni mezzo democratico perché fa bene alla democrazia e alla politica. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Attentato a Ranucci, Verini: “Atto gravissimo. Ora servono coerenza, tutela e fatti concreti per la libertà di stampa” - Il senatore Walter Verini (PD) commenta a Radio Radicale l’attentato contro il giornalista di Report alla vigilia della relazione del ministro Piantedosi in Parlamento. cataniaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornalista Licenziato Verini Pd