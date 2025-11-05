Giornalista licenziato Verini Pd a Fanpage | Ha il diritto di fare domande su Gaza l'agenzia lo riassuma
Anche il senatore del Pd Walter Verini prende le difese del giornalista Gabriele Nunziati, corrispondente a Bruxelles, licenziato dall'Agenzia Nova per aver posto una domanda alla Commissione Ue su Gaza: "Mi auguro che l'agenzia Nova torni sulle sue decisioni, perché il diritto di qualsiasi giornalista di porre le domande deve essere salvaguardato", ha detto a Fanpage.it il senatore dem. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il giornalista Gabriele Nunziati è stato licenziato dall'Agenzia Nova dopo aver chiesto alla portavoce della Commissione europea se Israele debba pagare per la ricostruzione della Striscia di Gaza - X Vai su X
Durante la premiazione dei Collari d’oro, ovvero una delle più importanti onorificenze assegnate dal Coni ai migliori sportivi italiani, un giornalista della Rai si è rivolto al campione del mondo di Fioretto, lo schermidore Tommaso Marini, e gli ha fatto questa do - facebook.com Vai su Facebook
