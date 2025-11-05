Giornalista cacciato per la domanda su Gaza Fratoianni | Sconcertante in crisi la libertà di stampa

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mondo politico più di una voce si alzata sul caso di Gabriele Nunziati, giornalista che ha perso il lavoro dopo aver fatto una domanda su Israele e Gaza alla Commissione europea. Dal Movimento 5 stelle solidarietà e la richiesta di chiarimenti. Nicola Fratoianni, segretario di SI, ha definito l'accaduto "sconcertante" e annunciato che ne chiederà conto in Parlamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

