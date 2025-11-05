Giornalista cacciato per la domanda su Gaza Fratoianni | Sconcertante in crisi la libertà di stampa
Dal mondo politico più di una voce si alzata sul caso di Gabriele Nunziati, giornalista che ha perso il lavoro dopo aver fatto una domanda su Israele e Gaza alla Commissione europea. Dal Movimento 5 stelle solidarietà e la richiesta di chiarimenti. Nicola Fratoianni, segretario di SI, ha definito l'accaduto "sconcertante" e annunciato che ne chiederà conto in Parlamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
