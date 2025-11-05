Giornalista Andrea Joly aggredito a Torino | chiesta la condanna per quattro militanti di Casapound

Un anno di carcere. È questa la richiesta di pena presentata oggi, 5 novembre, dal sostituto procuratore di Torino Paolo Scafi per i quattro militanti di Casapound a processo per l’aggressione del giornalista de La Stampa Andrea Joly. Sono tutti imputati per lesioni aggravate.L’aggressione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

