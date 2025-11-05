Giorgio Forattini e le vignette che pungolavano i politici

5 nov 2025

A 94 anni se ne va anche Giorgio Forattini, il vignettista simbolo degli anni ’70-’90. Così Eugenio Scalfari sulla fondamentale Enciclopedia della satira politica pubblicata a dispense su Panorama nel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

giorgio forattini e le vignette che pungolavano i politici

© Cms.ilmanifesto.it - Giorgio Forattini e le vignette che pungolavano i politici

