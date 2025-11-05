Giorgia Soleri Analizza le Relazioni nel Nuovo Format di The Wom | Scomode

Donnemagazine.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Soleri condivide la sua esperienza autentica in "Scomode", il nuovo format di The Wom dedicato alle dinamiche delle relazioni. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

giorgia soleri analizza le relazioni nel nuovo format di the wom scomode

© Donnemagazine.it - Giorgia Soleri Analizza le Relazioni nel Nuovo Format di The Wom: “Scomode”

Approfondisci con queste news

Giorgia Soleri, 'da un appuntamento andato male il mio podcast' - Lo sa benissimo l'influencer Giorgia Soleri, che di anni ne ha 29 e dopo l'ennesimo appuntamento fallimentare ha deciso di creare un ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Soleri Analizza Relazioni