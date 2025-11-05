Giorgia Soleri Analizza le Relazioni nel Nuovo Format di The Wom | Scomode

Giorgia Soleri condivide la sua esperienza autentica in "Scomode", il nuovo format di The Wom dedicato alle dinamiche delle relazioni. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Giorgia Soleri Analizza le Relazioni nel Nuovo Format di The Wom: “Scomode”

Approfondisci con queste news

Giorgia Soleri Russian Official Fanclub - X Vai su X

La cosa più triste della rottura tra Damiano e Giorgia Soleri sarà senza dubbio la perdita delle poesie che lei dedicava a lui. (Da @lenaslibra su Twitter) Prenderei in considerazione l’idea di attaccare un alternatore alla bara di Alda Merini così da risolvere il pr - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia Soleri, 'da un appuntamento andato male il mio podcast' - Lo sa benissimo l'influencer Giorgia Soleri, che di anni ne ha 29 e dopo l'ennesimo appuntamento fallimentare ha deciso di creare un ... Segnala ansa.it