Giorgia pubblica G il nuovo album | tutte le canzoni e il feat con Blanco

Si intitola G il nuovo album di Giorgia: una sola lettera che diventa manifesto di un ritorno artistico potente e personale. Dopo aver esplorato anche il mondo televisivo, la cantante torna a rimettere la musica al centro con un progetto che intreccia rinascita, ricerca sonora e grandi firme d’autore. Tra queste, c’è anche Blanco, non solo penna, ma voce nel disco, in un incontro che unisce due generazioni e richiama un grande successo sanremese. Giorgia pubblica “G”, il nuovo album. G segna il ritorno di Giorgia in un album di inediti attesissimo, simbolo di una vera e propria rinascita musicale. 🔗 Leggi su Dilei.it

