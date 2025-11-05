Giorgia Meloni svela il suo reddito I social impazziscono | Non è possibile
Come ogni anno la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari italiani fanno discutere. Ci sono dei dati molto significativi. Su tutti, quello del Premier Giorgia Meloni Come ogni anno, la pubblicazione dei redditi dei parlamentari, pubblicata sui rispettivi siti di Camera e Senato, genera curiosità e scalpore. Gli italiani hanno controllato il guadagno dei politici, prestando particolare attenzione per i personaggi più noti e provando a quantificare il loro stipendio. Il dato più significativo riguarda proprio il Premier Giorgia Meloni, che ha fatto registrare un netto cambiamento rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
