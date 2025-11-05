Giorgia Meloni lascia il governo per l’altro posto da numero uno? L’annuncio di La Russa scioglie i dubbi
– Nei recenti mesi, Giorgia Meloni è stata al centro di numerose indiscrezioni riguardanti il suo percorso politico. Da quando ha assunto la carica di presidente del Consiglio, si sono susseguite ipotesi su un possibile futuro al Quirinale, specialmente dopo la conclusione dell’attuale mandato nel 2027. Tuttavia, queste voci sono state chiarite da Ignazio La Russa, presidente del Senato e figura storica di Fratelli d’Italia, che in una intervista a La Repubblica ha esplicitato la posizione della premier e del partito su questi temi rilevanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
