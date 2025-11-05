Giorgia Meloni il futuro politico tra Palazzo Chigi e Quirinale | La Russa scioglie i dubbi
Da mesi nei palazzi romani e nei salotti della politica italiana si rincorrono indiscrezioni sul futuro di Giorgia Meloni. Da quando è diventata presidente del Consiglio, la leader di Fratelli d’Italia è osservata speciale non solo per le sue scelte di governo, ma anche per il destino che potrebbe attenderla una volta concluso il mandato. L’ipotesi più ricorrente è quella di un approdo al Quirinale: una prospettiva che, secondo molti osservatori, Meloni potrebbe valutare dopo le elezioni del 2027, rinunciando così a un eventuale secondo mandato da premier. A smentire queste voci, tuttavia, è intervenuto uno dei suoi alleati più fidati e uno dei fondatori storici del partito, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che in un’intervista concessa al quotidiano La Repubblica ha voluto chiarire la posizione della premier e del partito su questo e su altri temi centrali dell’agenda politica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
