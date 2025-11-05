Giordano Conti svela i segreti di palazzo sulla Murata antica dimora dei Malatesta

Relatore d’eccezione per il nuovo appuntamento con il ciclo “Malatestiana e dintorni”, promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana per far conoscere il patrimonio storico e artistico di Cesena. Sarà infatti il presidente dell’associazione, Giordano Conti, a tenere la conferenza “Il palazzo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Laura Giordano, orgoglio misilmerese. ? Continua l'avventura di Laura Giordano, misilmerese di 9 anni che dal 22 al 30 novembre, dopo una dura selezione, parteciperà alla finalissima di San Marino del "Tour Music Fest" un concorso musicale dove parteci - facebook.com Vai su Facebook

È una somma importante, ma comunque un terzo di quello che ci costa solo quest’anno il Superbonus. Un ottavo del totale di quella misura — sulla quale la Corte dei Conti non ha avuto nulla da ridire. - X Vai su X

Arera svela i segreti per difendersi da call center di luce e gas - Contro i Call Center di Luce e Gas, Arera ha svelato alcuni segreti per difendersi ed evitare di cadere nelle loro trappole pericolose. Secondo punto-informatico.it