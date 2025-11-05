Ginnasticomania entra nel mondo della Pole Dance | spettacolo e forza!

Dalla pedana alla pole! In questa puntata di Ginnasticomania entriamo nel mondo magnetico della Pole Dance, una disciplina dove acrobatica e danza si fondono in un’unica, spettacolare armonia.? Chiara Sani incontra Rosa Groppa, giudice internazionale di pole dance, per svelare tutti i segreti di uno sport che sta conquistando atleti, appassionati e pubblico in tutto il mondo. Forza, controllo, grazia e tanta passione: la Pole Dance è molto più di una semplice esibizione — è arte in movimento! Non perderti questa puntata di Ginnasticomania e preparati a restare. a testa in giù! #Ginnasticomania #PoleDance #ChiaraSani #RosaGroppa #Acrobatica #Danza #SportAlFemminile #Ginnastica #ArteInMovimento #PoleDanceItalia #FitnessArtistico #SportEDanza #Equilibrio #Forza #Eleganza #Spettacolo #IntervistaSportiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

