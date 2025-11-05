Gimenez | Da mesi gioco con un infortunio alla caviglia Ecco che cosa farà ora

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante del Milan pubblica un messaggio sui social per raccontare di aver sofferto molto: "È il momento di fermarmi". Non giocherà a Parma e non andrà in nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

