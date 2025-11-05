Giglio Bagnara chiusura sempre più vicina L' allarme | In 18 perdono il lavoro
"Nessuna possibilità di ricollocazione del personale di Bagnara, è quanto emerso nell’ultimo incontro tra il dottor Montolivo". Questo l'allarme lanciato dal sindacato Filcams Cgil Genova che ha incontrato l'amministratore delegato insieme alle delegate dello storico punto vendita di Sestri che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Botteghe storiche e locali di tradizione - Giglio Bagnara, dai tessuti a metraggio ai grandi marchi di oggi: centocinquantasei anni di storia e identità a Sestri Ponente - X Vai su X
Avviso ai clienti Sabato 1 novembre il negozio resterà chiuso. Ci prendiamo un momento di pausa prima del gran finale! #GiglioBagnara #ChiusuraStraordinaria #GenovaShopping - facebook.com Vai su Facebook
Crisi Giglio Bagnara, 29 posti a rischio e nessuna ricollocazione: richiesta urgente di incontro - Lo storico store Giglio Bagnara di Genova avvia la procedura di liquidazione volontaria e rischia di lasciare a casa 29 lavoratori senza prospettive di ricollocazione ... Si legge su ligurianotizie.it
Giglio Bagnara, chiusura sempre più vicina. L'allarme: "In 18 perdono il lavoro" - "Nessuna possibilità di ricollocazione del personale di Bagnara, è quanto emerso nell’ultimo incontro tra il dottor Montolivo". Secondo genovatoday.it
Giglio Bagnara, cala il sipario sullo storico negozio di Sestri Ponente - Fondata nel 1869, Giglio Bagnara è stata per generazioni una vera istituzione del commercio genovese. Lo riporta telenord.it