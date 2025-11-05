Giglio Bagnara chiusura sempre più vicina L' allarme | In 18 perdono il lavoro

Genovatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nessuna possibilità di ricollocazione del personale di Bagnara, è quanto emerso nell’ultimo incontro tra il dottor Montolivo". Questo l'allarme lanciato dal sindacato Filcams Cgil Genova che ha incontrato l'amministratore delegato insieme alle delegate dello storico punto vendita di Sestri che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

giglio bagnara chiusura pi249Crisi Giglio Bagnara, 29 posti a rischio e nessuna ricollocazione: richiesta urgente di incontro - Lo storico store Giglio Bagnara di Genova avvia la procedura di liquidazione volontaria e rischia di lasciare a casa 29 lavoratori senza prospettive di ricollocazione ... Si legge su ligurianotizie.it

giglio bagnara chiusura pi249Giglio Bagnara, chiusura sempre più vicina. L'allarme: "In 18 perdono il lavoro" - "Nessuna possibilità di ricollocazione del personale di Bagnara, è quanto emerso nell’ultimo incontro tra il dottor Montolivo". Secondo genovatoday.it

Giglio Bagnara, cala il sipario sullo storico negozio di Sestri Ponente - Fondata nel 1869, Giglio Bagnara è stata per generazioni una vera istituzione del commercio genovese. Lo riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Giglio Bagnara Chiusura Pi249