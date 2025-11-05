Giffoni Multimedia Valley | Zero Waste – Comunità sostenibili
Evento promosso da EcoAmbiente Salerno S.p.A. e EdA Salerno dedicato alla sostenibilità ambientale Presentazione del primo Report di Sostenibilità VSME di EcoAmbiente Salerno S.p.A.. Il 7 novembre, presso la Giffoni Multimedia Valley, dalle 10:00 alle 13:00, si terrà una giornata speciale organizzata dal Dipartimento Educational di EcoAmbiente Salerno S.p.A. Zero Waste – Comunità sostenibili è il primo di una serie di appuntamenti annuali promossi da EcoAmbiente Salerno, rivolti a Comuni, società pubbliche e private, realtà del terzo settore e scuole della provincia di Salerno. L’obiettivo è valorizzare l’impegno e le buone pratiche ambientali, l’innovazione sostenibile e la cultura della responsabilità. 🔗 Leggi su Zon.it
