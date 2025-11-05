Giffoni Multimedia Valley | Zero Waste – Comunità sostenibili

Zon.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evento promosso da EcoAmbiente Salerno S.p.A. e EdA Salerno dedicato alla sostenibilità ambientale Presentazione del primo Report di Sostenibilità VSME di EcoAmbiente Salerno S.p.A.. Il 7 novembre, presso la Giffoni Multimedia Valley, dalle 10:00 alle 13:00, si terrà una giornata speciale organizzata dal Dipartimento Educational di EcoAmbiente Salerno S.p.A. Zero WasteComunità sostenibili è il primo di una serie di appuntamenti annuali promossi da EcoAmbiente Salerno, rivolti a Comuni, società pubbliche e private, realtà del terzo settore e scuole della provincia di Salerno. L’obiettivo è valorizzare l’impegno e le buone pratiche ambientali, l’innovazione sostenibile e la cultura della responsabilità. 🔗 Leggi su Zon.it

giffoni multimedia valley zero waste 8211 comunit224 sostenibili

© Zon.it - Giffoni Multimedia Valley: Zero Waste – Comunità sostenibili

Approfondisci con queste news

giffoni multimedia valley zeroGiffoni Multimedia Valley: Zero Waste – Comunità sostenibili - e EdA Salerno dedicato alla sostenibilità ambientale Presentazione del primo Report di Sostenibilità VSME di ... Come scrive zon.it

Borsa Mediterranea presentata l’Hub delle opportunità alla Giffoni Multimedia Valley - 000 studenti delle scuole superiori provenienti da tutta la regione ogni giorno, 100 giovani talenti impegnati in un innovativo Hackathon, 30 tra enti di formazione, agenzie per il lavoro e ... ilmattino.it scrive

giffoni multimedia valley zeroScuola, Giffoni fa da apripista tra presente e futuro - I dirigenti scolastici della Regione Campania si incontrano alla Multimedia Valley Martedì 28 ottobre alle ore 10:00 l’evento in cui verrà presentata la ... Scrive zon.it

Cerca Video su questo argomento: Giffoni Multimedia Valley Zero