Gianni Fiorellino ospite all’Istituto ' Carlo Andreozzi'
Gli studenti dell'Istituto 'Carlo Andreozzi' di Aversa hanno accolto con entusiasmo il cantautore e scrittore Gianni Fiorellino, per la presentazione del suo nuovo libro, 'Solo se c'è Amore'. L'opera racconta un percorso di riscatto personale e sociale, intrecciando la vita artistica e umana di.
Per sensibilizzare gli adolescenti delle periferie più a rischio, Gianni Fiorellino si racconta a scuola, protagonista di un ciclo di incontri con i ragazzi di diversi istituti superiori del napoletano.