Gianni Fiorellino ospite all’Istituto ' Carlo Andreozzi'

Casertanews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti dell’IstitutoCarlo Andreozzi’ di Aversa hanno accolto con entusiasmo il cantautore e scrittore Gianni Fiorellino,  per la presentazione del suo nuovo libro, ‘Solo se c’è Amore’. L’opera racconta un percorso di riscatto personale e sociale, intrecciando la vita artistica e umana di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

