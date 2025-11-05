Gianluca Brambilla | Ho realizzato quasi tutti i miei sogni oggi il ciclismo è diverso Mi vedo come direttore sportivo
Dalle prime pedalate sulle colline venete ai giorni in Maglia Rosa al Giro d’Italia, Gianluca Brambilla ha attraversato più di quindici anni di ciclismo ad alto livello con la stessa umiltà e determinazione di quando correva da ragazzo. Scalatore tenace, intelligente in corsa e sempre pronto al sacrificio, Brambilla ha lasciato il segno in gare prestigiose come il Giro d’Italia, la Vuelta di Spagna e le classiche del calendario internazionale, tra cui le Strade Bianche, dove nel 2016 salì sul podio dietro a fuoriclasse come Cancellara e Stybar. In lui convivono la concretezza di chi ha sempre lavorato sodo e la consapevolezza di aver costruito una carriera giorno dopo giorno, fatta di fatica, emozioni e soddisfazioni autentiche. 🔗 Leggi su Oasport.it
