Giani | anche Firenze si sente ultima | La politica vigila ricompattiamoci Ma ora tempi sicuri sullo stadio

"Per la città questo è un momento drammatico". Sportivamente, s’intende. Ma il neogovernatore Eugenio Giani – che nell’atroce e bislacca estate del 2002, assieme all’allora sindaco Leonardo Domenici, raccolse i cocci della Fiorentina terremotata dall’epilogo della dinastia Cecchi Gori e s’inventò la Florentia Viola, ’prestanome’ per una stagione di C2 del glorioso club fallito rimettendo il pallone a centrocampo – intuisce che la fase è critica. Niente di irrecuperabile, sia chiaro, ma la Fiorentina fanalino di coda della Serie A dopo decenni, unita a una nuvolaglia che non consente neanche di navigare a vista intorno alla cattedrale Viola Park, è una combo che induce a tener le antenne drittissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giani: anche Firenze si sente ultima: "La politica vigila, ricompattiamoci. Ma ora tempi sicuri sullo stadio"

Approfondisci con queste news

FIRENZE - Il presidente regionale Eugenio Giani sulla scomparsa di Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco: “Perdiamo un concittadino generoso e appassionato”. "Era un uomo di straordinaria qualità umana - ha detto Giani - dotato di uno spirit - facebook.com Vai su Facebook

Giani: anche Firenze si sente ultima: "La politica vigila, ricompattiamoci. Ma ora tempi sicuri sullo stadio" - Il governatore rivive il fallimento del 2002: "Scenario diverso, però serve unità di istituzioni e politica". Riporta msn.com

Giunta, ultimi fuochi. Domani vertice Giani-Pd per l’incognita sanità - Saccardi al consiglio regionale ma c’è il pressing di Nardini sul Nazareno ... Da lanazione.it

Toscana, Giani: “La proroga dello stato di emergenza post alluvione è molto importante” - FIRENZE (ITALPRESS) – “Voglio ringraziare per la proroga” di stato d’emergenza post alluvioni avvenute in Toscana negli ultimi anni, “perché è molto importante e devo dire che si sono adoperati tutti” ... Da msn.com