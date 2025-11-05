Giallo interattivo Noir magnolie inn
Sabato 22 novembre ore 21:00. Per la rassegna teatrale “Novembre in Giallo”. Magnolie Inn. Il nuovo giallo interattivo noir. Con “Magnolie Inn” la Compagnia De Curtis firma il suo decimo giallo interattivo: un noir ambientato in un misterioso hotel, dove le camere nascondono segreti e ogni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sabato 8 novembre, ore 21:00 “Intrighi a Corte”. Giallo teatrale interattivo con interrogatorio finale. Secondo appuntamento della rassegna “Novembre in Giallo”. Una serata esclusiva all’insegna del mistero e del divertimento: un thriller avvincente, un nobile c - facebook.com Vai su Facebook
"Lacrima in giallo", protagonista il noir - Il bellissimo borgo, infatti, per la quinta volta torna a celebrare il noir in ogni sua sfumatura con ‘Lacrima in ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Cesenatico Noir, il festival del giallo torna dal 24 luglio - Dal mystery al thriller e dal giallo al noir assieme a Jeffery Deaver, Marco Bocci, Carlo Lucarelli, Gabriella Genisi, Piergiorgio Pulixi, Paola Barbato, Sandrone Dazieri, Valeria Corciolani, Francois ... Lo riporta ansa.it