Giallo in Veneto due maratoneti della stessa squadra trovati morti in circostanze simili | disposte autopsie

Due morti misteriose sconvolgono il podismo veneto: Alberto Zordan, 48 anni, e Anna Zilio, 39, compagni del Team Km Sport, sono stati trovati senza vita a poche settimane di distanza. Entrambi apparentemente in salute, le Procure indagano per chiarire le cause dei decessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

