E leganza ad alta quota. Mentre il Black Friday, il frenetico shopping natalizio e l’inevitabile scelta dei look per le feste si avvicinano a grandi passi, le maison del lusso abbracciano in pieno lo stile invernale. Concentrandosi, in particolare, sull’ abbigliamento da sci donna. Sinner sugli sci per Gucci Altitude, lo spot per la nuova collezione della maison X Da Gucci a Balenciaga, fino a Loro Piana, il guardaroba di ogni fashionista che si rispetti non può dunque fare a meno di piumini logati e pantaloni impermeabili, ma sempre glamour. E se un tempo le case di moda si dedicavano soprattutto ai cosiddetti look après-ski, oggi l’attenzione è rivolta alle piste e alle prestazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Giacche logate, pantaloni tecnici e It Bags profilate di pelliccia. Il guardaroba dell'Inverno 2025 si prepara per giornate sulla neve ad alto tasso di glamour