Già presi i vandali del centro
“Affrescano“ con le bombolette i muri sotto i portici della piazza, cercano di introdursi con scasso in due o tre appartamenti e vandalizzano un alloggio con lavori in corso. Ma il tutto, o quasi, in favor di telecamera. Sono già stati identificati i due soggetti, entrambi residenti in città, entrambi maggiorenni, entrambi già conosciuti, protagonisti della sarabanda avvenuta la notte scorsa in piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico. I filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza sono subito stati visionati alla centrale della Polizia Locale "e non abbiamo dubbi sull’identificazione – così il comandante Ugo Folchini – a seguito della quale stiamo assumendo i provvedimenti del caso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
