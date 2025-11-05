Gerorge Lucas compra casa a Londra Secondo i fan fugge da Trump ‘il Lato Oscuro della Forza’

New York, 5 novembre 2025 - George Lucas compra casa a Londra, e i fan di Guerre Stellari sommettono in una fuga dal "Lato Oscuro della Forza', cioè l'amministrazione Trump. Una villa in una zona lussuosa di Londra. Il grande regista, ideatore della saga più seguita nella storia del cinema, non ha badato a spese per assicurarsi una grande villa a St. George Woods, un zona residenziale molto elegante nel nord ovest di Londra. Forse più grande transazione immobiliare dell’anno in Gb. Il produttore cinematografico di 81 anni, ha sborsato 40 milioni di sterline per la nuova residenza, stabilendo probabilmente la più grossa transazione immobiliare dell'anno in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

