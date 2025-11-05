Germania | arrestato afghano voleva compiere attentati contro obiettivi ebraici

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berlino, 5 nov. (Adnkronos) - Un uomo sospettato di volersi procurare armi per un attacco contro obiettivi ebraici in Germania è stato arrestato in Danimarca. Lo ha reso noto il procuratore capo tedesco, aggiungendo che il sospettato, un cittadino afghano, sarebbe stato in contatto con un cittadino danese sospettato di raccogliere informazioni su luoghi e individui ebraici a Berlino per l'intelligence iraniana, probabilmente in vista di attacchi. L'uomo sarà condotto davanti a un giudice in Germania per stabilire se debba andare in custodia cautelare in attesa della presentazione delle accuse formali dopo l'estradizione dalla Danimarca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

germania arrestato afghano voleva compiere attentati contro obiettivi ebraici

© Iltempo.it - Germania: arrestato afghano, voleva compiere attentati contro obiettivi ebraici

Contenuti che potrebbero interessarti

germania arrestato afghano volevaGermania: arrestato afghano, voleva compiere attentati contro obiettivi ebraici - Un uomo sospettato di volersi procurare armi per un attacco contro obiettivi ebraici in Germania è stato arrestato in ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Germania Arrestato Afghano Voleva