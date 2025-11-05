Berlino, 5 nov. (Adnkronos) - Un uomo sospettato di volersi procurare armi per un attacco contro obiettivi ebraici in Germania è stato arrestato in Danimarca. Lo ha reso noto il procuratore capo tedesco, aggiungendo che il sospettato, un cittadino afghano, sarebbe stato in contatto con un cittadino danese sospettato di raccogliere informazioni su luoghi e individui ebraici a Berlino per l'intelligence iraniana, probabilmente in vista di attacchi. L'uomo sarà condotto davanti a un giudice in Germania per stabilire se debba andare in custodia cautelare in attesa della presentazione delle accuse formali dopo l'estradizione dalla Danimarca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Germania: arrestato afghano, voleva compiere attentati contro obiettivi ebraici