Germani-Olimpia derby da vetta Poeta tra amarcord e legge dell’ex

Derby lombardo ad alto contenuto di spettacolo quello di questo pomeriggio al PalaLeonessa di Brescia. E sfida “del cuore“ per Peppe Poeta, grande ex ora a Milano. Due delle capolista di fronte, 4 vittorie su 5 gare, si affrontano per rimanere in testa alla classifica. Germani e Armani scenderanno in campo alle 18.30 nel turno infrasettimanale di campionato. Roster quasi interamente a disposizione per i coach Matteo Cotelli ed Ettore Messina, Brescia recupera anche CJ Massinburg che nella prima sconfitta di Trapani di domenica si era fermato per un piccolo problema muscolare nell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Germani-Olimpia, derby da vetta. Poeta tra amarcord e legge dell’ex

