George Clooney critica i social media | Giovani attori cancellatevi da Instagram se volete diventare star!

La star di Ocean's Eleven ha fornito un appassionato consiglio agli aspiranti interpreti che vogliono sfondare nel mondo del cinema. George Clooney è stato ospite dell'ultima puntata del podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter e ha affermato che i direttori di casting e i dirigenti degli studi gli hanno fatto una bizzarra richiesta. L'attore ha svelato che gli è stato chiesto di scegliere gli interpreti dei suoi film in base al numero dei loro follower online. Una scelta non proprio condivisa da Clooney. Il casting in base al numero di follower "Quando dirigevo e facevo i casting, e si trattava di scegliere tra due attori, il direttore del casting e lo studio venivano da me e dicevano: 'Lei ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - George Clooney critica i social media: “Giovani attori, cancellatevi da Instagram se volete diventare star!"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il progetto, attualmente intitolato Oceans, dovrebbe vedere Robbie e Cooper nei panni dei genitori di Danny Ocean, il personaggio interpretato da George Clooney nella trilogia cinematografica - facebook.com Vai su Facebook

George Clooney è felice di veder crescere i suoi due figli nel sud della Francia, lontano dall’industria cinematografica - X Vai su X

George Clooney critica lo stato della libertà di espressione negli Usa, Donald Trump lo attacca: «Star di serie B e politologo fallito» - Così Donald Trump ha definito George Clooney dopo che l'attore, intervistato dal programma della Cbs Sixty minutes, ha criticato lo stato della libertà ... Si legge su vanityfair.it

Trump attacca Clooney: «Star di serie B e politologo fallito». L'attore aveva criticato lo stato della libertà di stampa negli Usa - George Clooney critica lo stato della libertà di espressione e di stampa negli Usa e Donald Trump lo attacca su Truth Social definendolo una «star di serie B» e «un politologo fallito». Scrive ilmessaggero.it

Trump attacca Clooney, 'star di serie B e politologo fallito' - George Clooney critica lo stato della libertà di espressione e di stampa negli Usa e Donald Trump lo attacca su Truth Social definendolo una "star di serie B" e "un politologo fallito". Riporta ansa.it