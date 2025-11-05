Geolier un nuovo singolo dal titolo ‘Fotografia’

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la pubblicazione qualche settimane fa di Amen Freestyle e dopo l’annuncio della chiusura del quarto album, Geolier è pronto a tornare con un nuovo singolo dal titolo Fotografia (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), fuori da venerdì 7 novembre. Un singolo che unisce intensità, verità e una scrittura sempre più matura. Il rapper è già pronto anche per un nuovo salto live con il Geolier Stadi 2026, che lo porterà nel suo primo tour negli stadi italiani. Queste le date: 13 giugno Milano, 19 giugno Roma, 23 giugno Messina, 26, 27 e 28 giugno Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it