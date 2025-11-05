Geolier un nuovo singolo dal titolo ‘Fotografia’
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la pubblicazione qualche settimane fa di Amen Freestyle e dopo l’annuncio della chiusura del quarto album, Geolier è pronto a tornare con un nuovo singolo dal titolo Fotografia (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), fuori da venerdì 7 novembre. Un singolo che unisce intensità, verità e una scrittura sempre più matura. Il rapper è già pronto anche per un nuovo salto live con il Geolier Stadi 2026, che lo porterà nel suo primo tour negli stadi italiani. Queste le date: 13 giugno Milano, 19 giugno Roma, 23 giugno Messina, 26, 27 e 28 giugno Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Geolier lancia il nuovo singolo "Fotografia" #geolier #fotografia #5novembre - X Vai su X
Il nuovo album di Geolier è chiuso. L’annuncio del rapper è arrivato pochi minuti fa con lo screen che vedete nell’immagine 3. Hype già alle stelle, a breve dovrebbero arrivare anche ulteriori info su titolo e data di uscita. - facebook.com Vai su Facebook
Geolier, un nuovo singolo dal titolo Fotografia - Dopo la pubblicazione qualche settimane fa di Amen Freestyle e dopo l'annuncio della chiusura del quarto album, Geolier è pronto a tornare con un nuovo singolo dal titolo Fotografia (Atlantic Records ... Come scrive msn.com
GEOLIER il nuovo singolo “FOTOGRAFIA” - “FOTOGRAFIA” è stato anticipato due giorni fa da un video in studio pubblicato sui canali social dell’artista, arrivato dopo alcuni indizi lasciati in giro nei giorni precedenti. newsic.it scrive
Geolier, annunciato il nuovo singolo “Fotografia”: fuori ovunque dal 7 novembre - Erano settimane che si parlava di nuovi progetti di Geolier e della chiusura del prossimo album annunciata attraverso un post sui social. Scrive msn.com